Marché aux fleurs, Artisanat et Saveurs du terroir Salle Polyvalente, Henriville
Marché aux fleurs, Artisanat et Saveurs du terroir Salle Polyvalente, Henriville dimanche 24 mai 2026.
Henriville
Marché aux fleurs, Artisanat et Saveurs du terroir
Salle Polyvalente, 3 rue de la Forêt Henriville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Laissez-vous emporter par un voyage des sens…
Au cœur du Marché Fleurs, Artisanat & Saveurs du Terroir, les parfums floraux se mêlent aux arômes gourmands, tandis que les artisans dévoilent leurs créations uniques. Entrée gratuite.
Le Marché Fleurs, Artisanat & Saveurs du Terroir réunit passionnés, artisans et producteurs pour une journée pleine de surprises.
Un moment suspendu, où nature, talent et tradition se rencontrent.
Offrez-vous une parenthèse enchantée.
Venez célébrer le printemps au Marché Fleurs, Artisanat & Saveurs du Terroir !
Bouquets éclatants, créations uniques faites main, produits gourmands de nos producteurs… Une journée pour flâner, sentir, goûter et rencontrer ceux qui font vivre nos savoir-faire locaux.
Ambiance conviviale, couleurs, parfums et découvertes garanties.Tout public
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Salle Polyvalente, 3 rue de la Forêt Henriville 57450 Moselle Grand Est +33 6 42 75 59 32
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English :
Let yourself be carried away on a journey of the senses?
At the heart of the Marché Fleurs, Artisanat & Saveurs du Terroir, floral fragrances mingle with gourmet aromas, while artisans unveil their unique creations. Free admission.
The Marché Fleurs, Artisanat & Saveurs du Terroir brings together enthusiasts, artisans and producers for a day full of surprises.
A suspended moment, where nature, talent and tradition meet.
Treat yourself to an enchanted interlude.
Come and celebrate spring at the Marché Fleurs, Artisanat & Saveurs du Terroir!
Dazzling bouquets, unique handmade creations, gourmet products from our producers? A day to stroll, smell, taste and meet those who bring our local know-how to life.
A friendly atmosphere, colors, scents and discoveries guaranteed.
L’événement Marché aux fleurs, Artisanat et Saveurs du terroir Henriville a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH