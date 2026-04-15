Marché aux fleurs, Artisanat et Saveurs du terroir Salle Polyvalente, Henriville

Henriville

Marché aux fleurs, Artisanat et Saveurs du terroir

Salle Polyvalente, 3 rue de la Forêt Henriville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Laissez-vous emporter par un voyage des sens…

Au cœur du Marché Fleurs, Artisanat & Saveurs du Terroir, les parfums floraux se mêlent aux arômes gourmands, tandis que les artisans dévoilent leurs créations uniques. Entrée gratuite.

Le Marché Fleurs, Artisanat & Saveurs du Terroir réunit passionnés, artisans et producteurs pour une journée pleine de surprises.

Un moment suspendu, où nature, talent et tradition se rencontrent.

Offrez-vous une parenthèse enchantée.

Venez célébrer le printemps au Marché Fleurs, Artisanat & Saveurs du Terroir !

Bouquets éclatants, créations uniques faites main, produits gourmands de nos producteurs… Une journée pour flâner, sentir, goûter et rencontrer ceux qui font vivre nos savoir-faire locaux.

Ambiance conviviale, couleurs, parfums et découvertes garanties.Tout public

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Salle Polyvalente, 3 rue de la Forêt Henriville 57450 Moselle Grand Est +33 6 42 75 59 32

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English :

Let yourself be carried away on a journey of the senses?

At the heart of the Marché Fleurs, Artisanat & Saveurs du Terroir, floral fragrances mingle with gourmet aromas, while artisans unveil their unique creations. Free admission.

The Marché Fleurs, Artisanat & Saveurs du Terroir brings together enthusiasts, artisans and producers for a day full of surprises.

A suspended moment, where nature, talent and tradition meet.

Treat yourself to an enchanted interlude.

Come and celebrate spring at the Marché Fleurs, Artisanat & Saveurs du Terroir!

Dazzling bouquets, unique handmade creations, gourmet products from our producers? A day to stroll, smell, taste and meet those who bring our local know-how to life.

A friendly atmosphere, colors, scents and discoveries guaranteed.

L’événement Marché aux fleurs, Artisanat et Saveurs du terroir Henriville a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH