Marché aux fleurs – Charroux, 29 mai 2025 14:00, Charroux.

Début : 2025-05-29 14:00:00

fin : 2025-05-29 17:00:00

2025-05-29

Exposition de créations/tableaux végétaux. Causerie/découverte sur la journée de l’aromathérapie.

Atelier démonstration sur la journée.

Comment préparer une décoction et macérât huileux.

Balade botanique 10h 30 et 14h.

La musique des plantes + méditation 11h et 14h 30.

Les bienfaits des plantes médicinales et du jardin 11h 30 et 15h.

Atelier création florale.

Intervenantes qualifiées et diplômées.

Prestation organisée par l’association Amitié et Partage. .

Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 77 35 80 02

