Marché aux fleurs d’Argentière – Chamonix-Mont-Blanc, 1 juin 2025 09:00, Chamonix-Mont-Blanc.

Haute-Savoie

Marché aux fleurs d’Argentière Place du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 09:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Venez faire vos achats et profiter des conseils de professionnels.

.

Place du village

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr

English : Argentière flower market

Come and do your shopping and take advantage of professional advice.

German : Blumenmarkt in Argentière

Kommen Sie zum Einkaufen und lassen Sie sich von Fachleuten beraten.

Italiano : Mercato dei fiori di Argentière

Venite a fare i vostri acquisti e ad approfittare di una consulenza professionale.

Espanol : Mercado de flores de Argentière

Venga a hacer sus compras y aproveche el asesoramiento profesional.

