Dun-sur-Meuse

Marché aux fleurs

Place des Clouyères Dun-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 12:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Dans le cadre du label Station Verte, dont la de Dun-sur-Meuse est labellisée, un marché aux fleurs est organisé par Les Jardins de Villers en partenariat avec la commune. Géraniums, fleurs de saison, plants de fleurs, plants maraîchers, terreau… Vous trouverez votre bonheur pour fleurir vos extérieurs !Tout public

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Place des Clouyères Dun-sur-Meuse 55110 Meuse Grand Est +33 3 29 88 80 00

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English :

As part of Dun-sur-Meuse’s Station Verte label, a flower market is organized by Les Jardins de Villers in partnership with the municipality. Geraniums, seasonal flowers, flowering plants, market garden plants, potting soil… You’ll find what you’re looking for to brighten up your outdoors!

L’événement Marché aux fleurs Dun-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-04-30 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE