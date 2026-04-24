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Marché aux fleurs et artisanal Doubs

Marché aux fleurs et artisanal Doubs vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Espace des rives de Doubs

Ville : 25300 Doubs

Département : Doubs

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Doubs

Marché aux fleurs et artisanal

Espace des rives de Doubs Doubs Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

Le marché aux Fleurs et artisanal revient pour sa 2ème édition ! Venez découvrir des artisans, idées cadeaux originales… Et laissez-vous séduire par un marché aux fleurs. En famille ou entre amis, animations créatives, tombola, buvette, restauration   .

Espace des rives de Doubs Doubs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 77 77 50  marie208.clerc@gmail.com

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English : Marché aux fleurs et artisanal

L’événement Marché aux fleurs et artisanal Doubs a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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