Marché aux fleurs et artisanal Doubs
Marché aux fleurs et artisanal Doubs vendredi 1 mai 2026.
Doubs
Marché aux fleurs et artisanal
Espace des rives de Doubs Doubs Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03
Le marché aux Fleurs et artisanal revient pour sa 2ème édition ! Venez découvrir des artisans, idées cadeaux originales… Et laissez-vous séduire par un marché aux fleurs. En famille ou entre amis, animations créatives, tombola, buvette, restauration .
Espace des rives de Doubs Doubs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 77 77 50 marie208.clerc@gmail.com
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English : Marché aux fleurs et artisanal
L’événement Marché aux fleurs et artisanal Doubs a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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