Hirtzbach

Marché aux fleurs

Place de la mairie Hirtzbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 08:00:00

fin : 2026-05-08 12:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Belle organisation et magnifiques plantes proposées par les exposants.

Le marché aux fleurs de Hirtzbach est un événement convivial qui rassemble chaque année des passionnés de jardinage et de nature. On y trouve une grande variété de fleurs, de plantes et de décorations pour embellir jardins et balcons. C’est aussi un moment agréable pour se promener, rencontrer des producteurs locaux et profiter d’une ambiance chaleureuse au cœur du village. .

Place de la mairie Hirtzbach 68118 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 99 21

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English :

Beautifully organized, with magnificent plants on display.

L’événement Marché aux fleurs Hirtzbach a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Sundgau