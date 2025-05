MARCHÉ AUX FLEURS – Lodève, 11 mai 2025 07:00, Lodève.

Hérault

MARCHÉ AUX FLEURS Lodève Hérault

Début : 2025-05-11

fin : 2025-05-11

2025-05-11

Participez à l’édition 2025 du Marché aux Fleurs du Lodévois. Un événement printanier à ne pas manquer ! Au programme animations gratuites, exposants passionnés, restauration sur place, ateliers, conseils jardinage, bourse d’échange et bien plus encore !

Un moment festif, éducatif et familial au cœur du printemps, en accès libre.

Depuis 2016, la Ville de Lodève, en collaboration avec des associations locales engagées dans la protection de l’environnement, vous invite à une journée dédiée à la nature, au jardinage et au partage.

Le Marché aux Fleurs Lodévois est devenu un rendez-vous printanier incontournable, réunissant chaque année les amoureux des plantes, jardiniers amateurs, curieux et familles dans une atmosphère chaleureuse.

Venez vivre une journée 100% nature, famille et bonne humeur à Lodève ! .

Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 65 mairie@lodeve.com

Take part in the 2025 edition of the Lodévois Flower Market. A springtime event not to be missed! On the program: free entertainment, enthusiastic exhibitors, on-site catering, workshops, gardening advice, an exchange market and much more!

A festive, educational and family-friendly event in the heart of spring, with free admission.

Nehmen Sie an der Ausgabe 2025 des Blumenmarkts von Lodévois teil. Ein Frühlingsereignis, das Sie nicht verpassen sollten! Auf dem Programm stehen: kostenlose Animationen, leidenschaftliche Aussteller, Verpflegung vor Ort, Workshops, Gartenberatung, Tauschbörse und vieles mehr!

Ein festlicher, lehrreicher und familienfreundlicher Moment im Herzen des Frühlings bei freiem Eintritt.

Partecipate all’edizione 2025 del Mercato dei Fiori di Lodévois. Un evento primaverile da non perdere! In programma: intrattenimento gratuito, espositori entusiasti, ristorazione in loco, laboratori, consigli di giardinaggio, mercato di scambio e molto altro ancora!

Un evento festoso, educativo e familiare nel cuore della primavera, con ingresso gratuito.

Participe en la edición 2025 del Mercado de las Flores de Lodévois. Un acontecimiento primaveral que no se puede perder En el programa: animaciones gratuitas, expositores entusiastas, restauración in situ, talleres, consejos de jardinería, un mercado de intercambio ¡y mucho más!

Un evento festivo, educativo y familiar en plena primavera, con entrada gratuita.

