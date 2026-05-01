MARCHE AUX FLEURS Montbrun-Lauragais

Montbrun-Lauragais

MARCHE AUX FLEURS

Place du village Montbrun-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Le comité des fêtes de Montbrun organise son 29e Marché aux Fleurs sur la place du village le dimanche 10 mai. Le centre du village se transforme en un immense jardin gai et coloré.

Marché aux Fleurs et Artisanat

Le comité des fêtes de Montbrun-Lauragais organise son 29e Marché aux Fleurs sur la place du village le dimanche 10 mai 2026.

Le temps d’une journée, le centre du village se transforme en un immense jardin gai et coloré.

Vous pourrez y trouver profusion de plants de fleurs adaptées à notre région, de légumes traditionnels et originaux, des fraisiers, d’arbustes fleuris, de haies, des suspensions d’annuelles, des rosiers, des aromatiques et médicinales, …

De quoi satisfaire les jardiniers amateurs et passionnés par la diversité des produits et la rencontre avec les horticulteurs locaux.

Par ailleurs, le coin artisanat local offre un choix très large d’objets faits main de décoration extérieure suspensions en bois, nichoirs, fil de fer, ou intérieure céramique, vannerie, bijoux, bougies, peinture sur tissu, sur verre ainsi que produits cosmétiques et transformations végétales (infusions, …)

En partenariat, les associations et amis du village se mobilisent pour proposer des animations culturelles et conviviales telle que la visite commentée du moulin à vent communal, un choix de livres sur le thème de la nature à la bibliothèque, une répétition d’un chœur à l’église, une exposition de photos sur les oiseaux à la mairie, des interventions sur les modes de culture, la protection de l’environnement et l’ alimentation saine, et des ateliers-jeux pour enfants.

Possibilité de se restaurer sur place. .

Place du village Montbrun-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie cdf.montbrun.lauragais@gmail.com

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English :

The Comité des fêtes de Montbrun organizes its 29th Flower Market in the village square on Sunday, May 10. The village center is transformed into a huge, cheerful and colorful garden.

L’événement MARCHE AUX FLEURS Montbrun-Lauragais a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE