Marché aux fleurs Os-Marsillon
Marché aux fleurs Os-Marsillon samedi 11 avril 2026.
Os-Marsillon
Marché aux fleurs
Salle des fêtes Os-Marsillon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 08:30:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Marché avec des bégonias, des oeillets, toutes sortes de fleurs, mais aussi des plants de piments, de tomates, des rosiers… .
Salle des fêtes Os-Marsillon 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 56 63 85
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English : Marché aux fleurs
L’événement Marché aux fleurs Os-Marsillon a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Béarn
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