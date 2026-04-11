Os-Marsillon

Marché aux fleurs

Salle des fêtes Os-Marsillon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:30:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Marché avec des bégonias, des oeillets, toutes sortes de fleurs, mais aussi des plants de piments, de tomates, des rosiers… .

Salle des fêtes Os-Marsillon 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 56 63 85

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English : Marché aux fleurs

L’événement Marché aux fleurs Os-Marsillon a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Béarn