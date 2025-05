Marché aux fleurs – Pont-l’Abbé, 24 mai 2025 10:00, Pont-l'Abbé.

Finistère

Marché aux fleurs Place Gambetta Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 19:00:00

Date(s) :

2025-05-24

La Ville de Pont-l’Abbé, labellisée Villes et Villages Fleuris , organise son marché aux fleurs.

Paysagistes, Horticulteurs, pépiniéristes et associations prendront place sur la place Gambetta afin d’accueillir et conseiller tous les amoureux du jardinage.

Les annuelles, vivaces, arbustes, plantes rares ou rosiers de collection feront le bonheur des jardiniers amateurs, des passionnés de jardin et des collectionneurs. .

Place Gambetta

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 09 09

L’événement Marché aux fleurs Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-05-19 par OT Destination Pays Bigouden Sud