Marché aux fleurs Le bourg Saint-Martin-du-Tartre

Saint-Martin-du-Tartre

Marché aux fleurs

Le bourg Entre le pont bascule et l’église Saint-Martin-du-Tartre Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 13:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Vous y trouverez: fleurs et plants de légumes, bières et miel artisanaux, huile d’olive et escargots, légumes transformés, charcuterie et brioches artisanales, fromages de chèvre et brebis, planches apéritives, caramael, articles de couture, artisanat en bois et restauration.

A partir de 10h30 chants par un petit groupe féminin .

Le bourg Entre le pont bascule et l’église Saint-Martin-du-Tartre 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 52 16 28 Floriane.nolot@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché aux fleurs Saint-Martin-du-Tartre a été mis à jour le 2026-04-17 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II