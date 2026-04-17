Marché aux fleurs Le bourg Saint-Martin-du-Tartre
Marché aux fleurs Le bourg Saint-Martin-du-Tartre vendredi 1 mai 2026.
Saint-Martin-du-Tartre
Marché aux fleurs
Le bourg Entre le pont bascule et l’église Saint-Martin-du-Tartre Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 13:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Vous y trouverez: fleurs et plants de légumes, bières et miel artisanaux, huile d’olive et escargots, légumes transformés, charcuterie et brioches artisanales, fromages de chèvre et brebis, planches apéritives, caramael, articles de couture, artisanat en bois et restauration.
A partir de 10h30 chants par un petit groupe féminin .
Le bourg Entre le pont bascule et l’église Saint-Martin-du-Tartre 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 52 16 28 Floriane.nolot@laposte.net
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L’événement Marché aux fleurs Saint-Martin-du-Tartre a été mis à jour le 2026-04-17 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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