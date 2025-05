Marché aux fleurs – à la salle des fêtes Siradan, 17 mai 2025 09:00, Siradan.

Hautes-Pyrénées

Marché aux fleurs à la salle des fêtes SIRADAN Siradan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-05-17 09:00:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Le Bonheur est Dans le Pré ô, association des parents d’élèves, organise sa vente annuelle de fleurs au profit des écoles de Saléchan et Siradan.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Siradan à partir de 9h pour choisir parmi nos fleurs celles qui orneront votre jardin cet été. Bégonias, géraniums, oeillets, pétunias mais aussi sauges, verveines, ficoïdes, zinnias, gauras … Venez choisir parmi plus d’une vingtaine de variétés.

Nouveauté cette année Vous trouverez également un large choix de plants de légumes et aromatiques cultivés en bio pour votre potager.

à la salle des fêtes SIRADAN

Siradan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 67 05 44 assobdpo@gmail.com

English :

Le Bonheur est Dans le Pré ô, the parents’ association, is organizing its annual flower sale to benefit the Saléchan and Siradan schools.

Come to the salle des fêtes in Siradan from 9am to choose the flowers that will adorn your garden this summer. Begonias, geraniums, carnations, petunias, but also sage, verbena, ficoides, zinnias, gauras… Come and choose from over twenty varieties.

New this year: you’ll also find a wide choice of organically grown vegetable and herb plants for your kitchen garden.

German :

Die Elternvereinigung Le Bonheur est Dans le Pré ô organisiert ihren jährlichen Blumenverkauf zugunsten der Schulen in Saléchan und Siradan.

Wir treffen uns ab 9 Uhr im Festsaal von Siradan, um unter unseren Blumen diejenigen auszuwählen, die diesen Sommer Ihren Garten schmücken sollen. Begonien, Geranien, Nelken, Petunien, aber auch Salbei, Eisenkraut, Ficoides, Zinnien, Gauras … Wählen Sie aus über zwanzig Sorten.

Neu in diesem Jahr: Sie finden auch eine große Auswahl an biologisch angebauten Gemüse- und Kräuterpflanzen für Ihren Gemüsegarten.

Italiano :

L’associazione dei genitori Le Bonheur est Dans le Pré ô organizza l’annuale vendita di fiori a favore delle scuole di Saléchan e Siradan.

Venite alla Salle des Fêtes di Siradan dalle 9.00 per scegliere i fiori che adorneranno il vostro giardino quest’estate. Begonie, gerani, garofani, petunie, ma anche salvia, verbena, ficoide, zinnie, gaura… Venite a scegliere tra oltre venti varietà.

Novità di quest’anno: troverete anche un’ampia scelta di piante orticole ed erbacee a coltivazione biologica per il vostro orto.

Espanol :

La asociación de padres Le Bonheur est Dans le Pré ô organiza su venta anual de flores a beneficio de las escuelas Saléchan y Siradan.

Acércate a la Sala de Fiestas de Siradan a partir de las 9 de la mañana para elegir las flores que adornarán tu jardín este verano. Begonias, geranios, claveles, petunias, pero también salvia, verbena, ficoides, zinnias, gauras… Venga y elija entre más de veinte variedades.

Novedad de este año: también encontrará una amplia selección de plantas hortícolas y herbáceas de cultivo ecológico para su huerto.

