Marché aux Fleurs

Place Claude Arnoult Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 08:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Traditionnel marché aux fleurs organisé par le Rotary Club Thionville Malbrouck. Vente de fleurs et de plantes. Venez avec vos jardinières !

Les bénéfices de cette journée seront reversés à des associations caritatives.Tout public

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Place Claude Arnoult Thionville 57100 Moselle Grand Est

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English :

Traditional flower market organized by the Rotary Club Thionville Malbrouck. Flowers and plants for sale. Bring your planters!

Profits from this event will be donated to charity.

L’événement Marché aux Fleurs Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME