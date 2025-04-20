Marché aux fleurs, vide-greniers et artisanat Duras
Marché aux fleurs, vide-greniers et artisanat Duras dimanche 19 avril 2026.
Duras
Marché aux fleurs, vide-greniers et artisanat
Le Bourg Duras Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-18 08:00:00
fin : 2027-04-18 17:30:00
Date(s) :
2027-04-18
Toute la journée vide greniers , marché aux fleurs et artisanat au cœur du village. .
Le Bourg Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 63 06 otsi.duras@wanadoo.fr
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English : Marché aux fleurs, vide-greniers et artisanat
L’événement Marché aux fleurs, vide-greniers et artisanat Duras a été mis à jour le 2026-04-20 par OT du Pays de Duras CDT47
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