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Marché aux fleurs, vide-greniers et artisanat Duras

Marché aux fleurs, vide-greniers et artisanat Duras dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 47120 Duras

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif :

Duras

Marché aux fleurs, vide-greniers et artisanat

Le Bourg Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-18 08:00:00
fin : 2027-04-18 17:30:00

Date(s) :
2027-04-18

Toute la journée vide greniers , marché aux fleurs et artisanat au cœur du village.   .

Le Bourg Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 63 06  otsi.duras@wanadoo.fr

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English : Marché aux fleurs, vide-greniers et artisanat

L’événement Marché aux fleurs, vide-greniers et artisanat Duras a été mis à jour le 2026-04-20 par OT du Pays de Duras CDT47

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