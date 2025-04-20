Duras

Marché aux fleurs, vide-greniers et artisanat

Le Bourg Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-18 08:00:00

fin : 2027-04-18 17:30:00

Date(s) :

2027-04-18

Toute la journée vide greniers , marché aux fleurs et artisanat au cœur du village. .

Le Bourg Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 63 06 otsi.duras@wanadoo.fr

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English : Marché aux fleurs, vide-greniers et artisanat

L’événement Marché aux fleurs, vide-greniers et artisanat Duras a été mis à jour le 2026-04-20 par OT du Pays de Duras CDT47