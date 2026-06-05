Marché aux fleurs Villandraut
Marché aux fleurs Villandraut dimanche 14 juin 2026.
Villandraut
Marché aux fleurs
Place Paul Dunesme Villandraut Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Rosiers, plantes vivaces et aromatiques, plantes fleuries…
Marché aux fleurs et marché des créateurs et des producteurs
Restauration et buvette sur place
Organisée par l’association VAL .
Place Paul Dunesme Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 34 02 associationval.33@gmail.com
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English : Marché aux fleurs
L’événement Marché aux fleurs Villandraut a été mis à jour le 2026-06-02 par La Gironde du Sud