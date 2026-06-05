Villandraut

Marché aux fleurs

Place Paul Dunesme Villandraut Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Rosiers, plantes vivaces et aromatiques, plantes fleuries…

Marché aux fleurs et marché des créateurs et des producteurs

Restauration et buvette sur place

Organisée par l’association VAL .

Place Paul Dunesme Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 34 02 associationval.33@gmail.com

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English : Marché aux fleurs

L’événement Marché aux fleurs Villandraut a été mis à jour le 2026-06-02 par La Gironde du Sud