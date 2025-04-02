Marché aux Hôpitaux Neufs Les Hôpitaux-Neufs

Marché aux Hôpitaux Neufs

Place de la mairie Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Début : 2025-11-05 08:00:00

fin : 2025-11-26 12:00:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10

Le matin.

Marché tous les mercredis matins, sous la halle couverte au centre du village.

Produits alimentaires et non alimentaires.

Accès libre. .

Place de la mairie Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 13 44

