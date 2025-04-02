Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché aux Hôpitaux Neufs Les Hôpitaux-Neufs mercredi 5 novembre 2025.

Place de la mairie Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 08:00:00
fin : 2025-11-26 12:00:00

Date(s) :
2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10

Le matin.
Marché tous les mercredis matins, sous la halle couverte au centre du village.
Produits alimentaires et non alimentaires.
Accès libre.   .

Place de la mairie Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 13 44 

