Marché aux Hôpitaux Neufs Les Hôpitaux-Neufs
Marché aux Hôpitaux Neufs Les Hôpitaux-Neufs mercredi 5 novembre 2025.
Marché aux Hôpitaux Neufs
Place de la mairie Les Hôpitaux-Neufs Doubs
Début : 2025-11-05 08:00:00
fin : 2025-11-26 12:00:00
2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10
Le matin.
Marché tous les mercredis matins, sous la halle couverte au centre du village.
Produits alimentaires et non alimentaires.
Accès libre. .
Place de la mairie Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 13 44
English : Marché aux Hôpitaux Neufs
