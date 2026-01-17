Marche aux lampions Base Naturo Chamousey Chaumousey
Marche aux lampions Base Naturo Chamousey Chaumousey vendredi 6 février 2026.
Marche aux lampions
Base Naturo Chamousey 233 Chemin des Plages Chaumousey Vosges
Tarif : – – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06 17:30:00
fin : 2026-02-06 22:00:00
Date(s) :
2026-02-06
Nous organisons une marche aux flambeaux autour du lac de Bouzey afin de financer un voyage pour des personnes en situations en handicap.Tout public
3 .
Base Naturo Chamousey 233 Chemin des Plages Chaumousey 88390 Vosges Grand Est +33 6 70 86 45 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We’re organizing a torchlight walk around Lac de Bouzey to raise funds for a trip for disabled people.
L’événement Marche aux lampions Chaumousey a été mis à jour le 2026-01-17 par OT EPINAL ET SA REGION