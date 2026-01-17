Marche aux lampions Base Naturo Chamousey Chaumousey

Marche aux lampions

Base Naturo Chamousey 233 Chemin des Plages Chaumousey Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06 17:30:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Nous organisons une marche aux flambeaux autour du lac de Bouzey afin de financer un voyage pour des personnes en situations en handicap.Tout public

3 .

Base Naturo Chamousey 233 Chemin des Plages Chaumousey 88390 Vosges Grand Est +33 6 70 86 45 34

English :

We’re organizing a torchlight walk around Lac de Bouzey to raise funds for a trip for disabled people.

