Marche aux lampions

Saint Pierre d’Autils La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Rendez-vous à Saint-Pierre d’Autils le vendredi 12 décembre à partir de 16h30 pour un goûter de Noël suivi de la traditionnelle marche aux lampions des Autils ! .

Saint Pierre d’Autils La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie lesautils27@gmail.com

English : Marche aux lampions

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marche aux lampions La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2025-11-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération