Marche aux lampions La Chapelle-Longueville

Rendez-vous à Saint-Pierre d’Autils le vendredi 12 décembre à partir de 16h30 pour un goûter de Noël suivi de la traditionnelle marche aux lampions des Autils ! .
Saint Pierre d’Autils La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie lesautils27@gmail.com
