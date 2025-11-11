Marche aux lampions Westhoffen
Marche aux lampions Westhoffen mardi 11 novembre 2025.
Marche aux lampions
4 rue de Molsheim Westhoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Mardi 2025-11-11 17:30:00
2025-11-11
Marche aux lampions. Organisé par l’association Les P’tits Cerisiers.
Vente de lampions et petite restauration sur place. 0 .
4 rue de Molsheim Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 55 32 08 lesptitscerisiers@gmail.com
L’événement Marche aux lampions Westhoffen a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble