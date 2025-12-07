Marché aux livres, affiches, cartes postales, timbres, cassettes audio, vinyles

9 Impasse de la Plaine des Chézeaux Saint-Gaultier Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-01 08:00:00

fin : 2026-03-01 16:00:00

Date(s) :

2026-03-01

La commune de Saint-Gaultier organise son marché aux livres, affiches, timbres, cartes postales, vinyles et cassettes audio.

Cet évènement promet de ravir les collectionneurs et amateurs d’objets vintage. .

9 Impasse de la Plaine des Chézeaux Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 01 66 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The commune of Saint-Gaultier is organizing its market for books, posters, stamps, postcards, vinyl and audio cassettes on Sunday, February 23. This event promises to delight collectors and vintage enthusiasts alike.

L’événement Marché aux livres, affiches, cartes postales, timbres, cassettes audio, vinyles Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Vallée de la Creuse