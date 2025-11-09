Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché aux Livres Anciens de Tannay Tannay

Marché aux Livres Anciens de Tannay Tannay dimanche 9 novembre 2025.

Marché aux Livres Anciens de Tannay

Salle des Fêtes Tannay Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09

Date(s) :
2025-11-09

Marché aux Livres Anciens de Tannay
par l’Amicale des Bouquinistes Bourgogne Berry (ABBB)
le dimanche 9 novembre 2025

Salle des Fêtes Centre ville
de 8h30 à 18 h
Professionnels uniquement

[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et limitrophe]   .

Salle des Fêtes Tannay 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 04 36 50 

English : Marché aux Livres Anciens de Tannay

German : Marché aux Livres Anciens de Tannay

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché aux Livres Anciens de Tannay Tannay a été mis à jour le 2025-02-26 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)