Marché aux livres anciens et Troc plantes Saint-Satur dimanche 9 novembre 2025.

7B Rue des Ponts Saint-Satur Cher

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-09

Exposition-vente de livres anciens ou d’occasion, bandes dessinées, vieux papiers et gravures à la Chapelle Saint-Thibault de Saint Satur.

Un partenariat qui dure… et qui passionne !

Les libraires professionnels de l’Amicale des Bouquinistes Bourgogne/Berry, le Cercle d’Études Historiques et Archéologiques du Sancerrois et le Comité des Fêtes de Saint-Satur vous invitent à un rendez-vous incontournable !

Au programme Livres anciens et d’occasion, bandes dessinées, vieux papiers et gravures un véritable trésor pour les amateurs d’histoire et de lecture !

Ne manquez pas le Troc Plantes qui accompagnera le marché aux livres échangez vos végétaux et repartez avec de belles trouvailles !

Entrée libre Venez flâner et chiner en toute convivialité ! .

7B Rue des Ponts Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 37 04 36 50 comitedesfetes.saintsatur18@gmail.com

English :

Exhibition and sale of old or second-hand books, comics, old papers and engravings at the Saint-Thibault Chapel in Saint Satur.

German :

Verkaufsausstellung von alten und gebrauchten Büchern, Comics, alten Papieren und Drucken in der Kapelle Saint-Thibault in Saint Satur.

Italiano :

Esposizione e vendita di libri antichi o di seconda mano, fumetti, carte antiche e incisioni presso la Cappella Saint-Thibault di Saint Satur.

Espanol :

Exposición y venta de libros antiguos o de ocasión, cómics, papeles viejos y grabados en la capilla Saint-Thibault de Saint Satur.

