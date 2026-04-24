Marché aux livres anciens et Troc plantes Saint-Satur
Marché aux livres anciens et Troc plantes Saint-Satur dimanche 3 mai 2026.
Saint-Satur
Marché aux livres anciens et Troc plantes
7B Rue des Ponts Saint-Satur Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Exposition-vente de livres anciens ou d’occasion, bandes dessinées, vieux papiers et gravures à la Chapelle Saint-Thibault de Saint Satur.
Un partenariat qui dure… et qui passionne !
Les libraires professionnels de l’Amicale des Bouquinistes Bourgogne/Berry, le Cercle d’Études Historiques et Archéologiques du Sancerrois et le Comité des Fêtes de Saint-Satur vous invitent à un rendez-vous incontournable !
Au programme Livres anciens et d’occasion, bandes dessinées, vieux papiers et gravures un véritable trésor pour les amateurs d’histoire et de lecture !
Ne manquez pas le Troc Plantes qui accompagnera le marché aux livres échangez vos végétaux et repartez avec de belles trouvailles !
Entrée libre Venez flâner et chiner en toute convivialité ! .
7B Rue des Ponts Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 37 04 36 50 comitedesfetes.saintsatur18@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition and sale of old or second-hand books, comics, old papers and engravings at the Saint-Thibault Chapel in Saint Satur.
L’événement Marché aux livres anciens et Troc plantes Saint-Satur a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
À voir aussi à Saint-Satur (Cher)
- [CONFÉRENCE] La construction du canal Saint-Satur 24 avril 2026
- Opéra Roméo et Juliette Saint-Satur 26 avril 2026
- L’Orme au Loup Saint-Satur Cher 1 mai 2026
- [ Atelier Pura Véda ] Spécial été Saison Pitta Saint-Satur 12 mai 2026
- [SCÈNE OUVERTE] Compagnie Maintenant ou Jamais Saint-Satur 22 mai 2026