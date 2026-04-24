Saint-Satur

Marché aux livres anciens et Troc plantes

7B Rue des Ponts Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Exposition-vente de livres anciens ou d’occasion, bandes dessinées, vieux papiers et gravures à la Chapelle Saint-Thibault de Saint Satur.

Un partenariat qui dure… et qui passionne !

Les libraires professionnels de l’Amicale des Bouquinistes Bourgogne/Berry, le Cercle d’Études Historiques et Archéologiques du Sancerrois et le Comité des Fêtes de Saint-Satur vous invitent à un rendez-vous incontournable !

Au programme Livres anciens et d’occasion, bandes dessinées, vieux papiers et gravures un véritable trésor pour les amateurs d’histoire et de lecture !

Ne manquez pas le Troc Plantes qui accompagnera le marché aux livres échangez vos végétaux et repartez avec de belles trouvailles !

Entrée libre Venez flâner et chiner en toute convivialité ! .

7B Rue des Ponts Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 37 04 36 50 comitedesfetes.saintsatur18@gmail.com

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English :

Exhibition and sale of old or second-hand books, comics, old papers and engravings at the Saint-Thibault Chapel in Saint Satur.

L’événement Marché aux livres anciens et Troc plantes Saint-Satur a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme du Grand Sancerrois