Marché aux livres Bourges

Marché aux livres Bourges mercredi 9 juillet 2025.

Marché aux livres

Place Étienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-09 10:00:00

fin : 2025-08-27 19:00:00

Date(s) :

2025-07-09

Cet été, la cathédrale Saint-Étienne accueille, sur son parvis, un marché au livre. Il prendra vie tous les mercredis.

Place Étienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

English :

This summer, Saint-Étienne Cathedral will be hosting a book market on its forecourt. It will come to life every Wednesday.

German :

In diesem Sommer findet auf dem Vorplatz der Kathedrale Saint-Étienne ein Büchermarkt statt. Er wird jeden Mittwoch zum Leben erweckt.

Italiano :

Quest’estate, la cattedrale di Saint-Etienne ospiterà un mercato del libro sul suo sagrato. Si animerà ogni mercoledì.

Espanol :

Este verano, la catedral de Saint-Etienne acogerá en su explanada un mercado del libro. Cobrará vida todos los miércoles.

