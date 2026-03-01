Marché aux livres d’occasion, anciens, BD Ancienne halle Saint-Amand-en-Puisaye

Marché aux livres d’occasion, anciens, BD

Ancienne halle 1 Place du Marché Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-29

Retrouvez les 3 libraires et leurs confrères.

Café et thé offerts aux visiteurs. Entrée libre. .

Ancienne halle 1 Place du Marché Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 79 42 18 skacha@laposte.net

