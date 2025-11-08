Marché aux livres d’occasion, anciens et BD Salle des fêtes Cosne-Cours-sur-Loire

Marché aux livres d’occasion, anciens et BD

Salle des fêtes Impasse de la Madeleine Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09

L’association Les 3 Libraires , fondée au printemps 2025 près de Clamecy, est heureuse de proposer le 8 et 9 novembre, son premier marché aux livres à Cosne, en partenariat avec la Ville.

Dans la salle des fêtes, impasse de la Madeleine, prendront place 15 bouquinistes, en majorité des professionnels et quelques amateurs éclairés. Seront ainsi proposés des livres d’occasions, anciens, mais aussi BD et vieux papiers.

Cet événement autour du livre permet, au-delà de l’acte marchand, des échanges entre passionnés et des moments conviviaux. Par exemple, l’association offre aux visiteurs café, thé et petites gourmandises. .

Salle des fêtes Impasse de la Madeleine Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 20 97 13

