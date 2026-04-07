Arbas

MARCHÉ AUX LIVRES ET AUX DISQUES

Arbas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Un dimanche entre pages et musique marché à Arbas

Marché aux livres et aux disques à Arbas

Chinez vos trésors parmi livres, vinyles et CD !

Ouvert à tous particuliers et professionnels, ce marché est organisé par l’association Les Chats Libres des 3 Vallées.

Venez découvrir, échanger et profiter d’une ambiance conviviale autour de vos passions littéraires et musicales. .

Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie chatslibresdarbas@orange.fr

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English :

A Sunday between pages and music: market in Arbas

L’événement MARCHÉ AUX LIVRES ET AUX DISQUES Arbas a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE