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MARCHÉ AUX LIVRES ET AUX DISQUES Arbas

MARCHÉ AUX LIVRES ET AUX DISQUES Arbas dimanche 3 mai 2026.

Ville : 31160 Arbas

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-05-03T09:00:00

Fin : 2026-05-03T17:00:00

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Arbas

MARCHÉ AUX LIVRES ET AUX DISQUES

Arbas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Un dimanche entre pages et musique marché à Arbas
Marché aux livres et aux disques à Arbas

Chinez vos trésors parmi livres, vinyles et CD !
Ouvert à tous particuliers et professionnels, ce marché est organisé par l’association Les Chats Libres des 3 Vallées.

Venez découvrir, échanger et profiter d’une ambiance conviviale autour de vos passions littéraires et musicales.   .

Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie   chatslibresdarbas@orange.fr

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English :

A Sunday between pages and music: market in Arbas

L’événement MARCHÉ AUX LIVRES ET AUX DISQUES Arbas a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE