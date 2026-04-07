MARCHÉ AUX LIVRES ET AUX DISQUES Arbas
MARCHÉ AUX LIVRES ET AUX DISQUES Arbas dimanche 3 mai 2026.
Arbas
MARCHÉ AUX LIVRES ET AUX DISQUES
Arbas Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Un dimanche entre pages et musique marché à Arbas
Marché aux livres et aux disques à Arbas
Chinez vos trésors parmi livres, vinyles et CD !
Ouvert à tous particuliers et professionnels, ce marché est organisé par l’association Les Chats Libres des 3 Vallées.
Venez découvrir, échanger et profiter d’une ambiance conviviale autour de vos passions littéraires et musicales. .
Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie chatslibresdarbas@orange.fr
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English :
A Sunday between pages and music: market in Arbas
L’événement MARCHÉ AUX LIVRES ET AUX DISQUES Arbas a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE