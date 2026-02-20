Marché aux livres et aux vinyles SAINTE SUZANNE ET CHAMMES Sainte-Suzanne-et-Chammes

Marché aux livres et aux vinyles

SAINTE SUZANNE ET CHAMMES Parking de la Butte Verte Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Début : 2026-04-05 09:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

2026-04-05

Un rendez-vous de Bouquinistes et disquaires pour fouiller et chiner

Une douzaines de professionnels se retrouvent pour vous présenter leurs dernières trouvailles, vous y trouverez aussi bien la perle rare de la bibliophilie que le roman recherché depuis longtemps, des BD et bien sûr des vinyles.

Tout cela dans le cadre préservé d’un beau village, venez vous promener le 5 Avril à Sainte-Suzanne et Chammes.

Organisé par le Présent de Suzanne . .

A gathering of second-hand booksellers and record dealers for rummaging and bargain hunting

