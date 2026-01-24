Monpazier

Marché aux livres

Place des Cornières Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Cet été, Monpazier met les livres à l’honneur avec son marché aux livres, de 9h à 19h.

Dans le cadre idyllique de la Place des Cornières, retrouvez de nombreux bouquinistes et découvrez de passionnants métiers du livre. .

Place des Cornières Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 69 99

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English : Marché aux livres

L’événement Marché aux livres Monpazier a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides