Marché aux livres Saint-Amand-en-Puisaye
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Amand-en-Puisaye
Informations pratiques
Saint-Amand-en-Puisaye
Marché aux livres
Ancienne halle centre ville Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 13:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Saint-Amand en Puisaye vous invite à son Marché aux livres, anciens, d’occasion et BD. A l’ancienne halle au centre ville. Le 18 et 19 juillet. Le samedi après-midi de 13 h à 18 h et le dimanche de 9 h à 18 h.
Entrée libre. .
Ancienne halle centre ville Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 79 42 18 mairie@saint-amand-en-puisaye.fr
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English : Marché aux livres
L’événement Marché aux livres Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !