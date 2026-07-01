Informations pratiques

Saint-Amand-en-Puisaye

Marché aux livres

Ancienne halle centre ville Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 13:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Saint-Amand en Puisaye vous invite à son Marché aux livres, anciens, d’occasion et BD. A l’ancienne halle au centre ville. Le 18 et 19 juillet. Le samedi après-midi de 13 h à 18 h et le dimanche de 9 h à 18 h.

Entrée libre. .

Ancienne halle centre ville Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 79 42 18 mairie@saint-amand-en-puisaye.fr

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English : Marché aux livres

L’événement Marché aux livres Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !