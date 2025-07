MARCHE AUX LIVRES Villeneuvette

MARCHE AUX LIVRES Villeneuvette dimanche 17 août 2025.

MARCHE AUX LIVRES

8 Grand’Rue Villeneuvette Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-17

Grand choix de livres d’occasion anciens et modernes, dans tous les domaines et pour tous les goûts.

Une dizaine de bouquinistes seront présents dans le cadre superbe de l’ancienne manufacture de Villeneuvette.

Grand choix de livres d’occasion anciens et modernes, dans tous les domaines et pour tous les goûts.

Organisé par la Mairie de Villeneuvette et l’Association « La Mémoire du Livre »

Entrée libre. .

8 Grand’Rue Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie +33 7 68 18 99 15

English :

Large selection of second-hand books, old and new, in all fields and for all tastes.

German :

Große Auswahl an gebrauchten alten und modernen Büchern aus allen Bereichen und für jeden Geschmack.

Italiano :

Una vasta gamma di libri di seconda mano, vecchi e nuovi, in tutti i settori e per tutti i gusti.

Espanol :

Una amplia gama de libros de segunda mano, antiguos y nuevos, de todos los ámbitos y para todos los gustos.

L’événement MARCHE AUX LIVRES Villeneuvette a été mis à jour le 2025-07-25 par 34 OT DU CLERMONTAIS