Marché aux oiseaux Casseneuil
Marché aux oiseaux Casseneuil dimanche 1 février 2026.
Marché aux oiseaux
Salle des fêtes Casseneuil Lot-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Renseignements par téléphone.
Renseignements par téléphone. .
Salle des fêtes Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 23 58 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché aux oiseaux
Information by phone.
L’événement Marché aux oiseaux Casseneuil a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Villeneuve Vallée du Lot