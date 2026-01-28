Marché aux oiseaux Casseneuil

Marché aux oiseaux Casseneuil dimanche 1 février 2026.

Marché aux oiseaux

Salle des fêtes Casseneuil Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01

2026-02-01

Renseignements par téléphone.
Salle des fêtes Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 23 58 71 

English : Marché aux oiseaux

Information by phone.

L’événement Marché aux oiseaux Casseneuil a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Villeneuve Vallée du Lot