Marché aux patates Amiens

Marché aux patates Amiens samedi 4 octobre 2025.

Marché aux patates

23 Place Notre Dame Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 09:30:00

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-10-04

Le Mois de l’Alimentation a la patate ! Rejoignez Amiens Show Patate pour une visite gourmande du marché Parmentier avec un Chef !

Découvrez les mille et une façons d’accommoder les pommes de terre lors d’une visite du marché de la place Parmentier (ça ne s’invente pas) avec le chef Florian ATTELEYN.

Visite suivie d’une petite dégustation pour se mettre en appétit avant le grand pique-nique au Parc de l’Evêché, à côté de la Cathédrale.

Gratuit sur réservation à l’Office de Tourisme.

23 Place Notre Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 71 60 50 ot@amiens-metropole.com

English :

Le Mois de l?Alimentation a la patate! Join Amiens Show Patate for a gourmet tour of the Parmentier market with a chef!

Discover the thousand and one ways to prepare potatoes during a tour of the Place Parmentier market with chef Florian ATTELEYN.

Visit followed by a tasting to whet the appetite before the big picnic in the Parc de l?Evêché, next to the Cathedral.

Free with reservation at the Tourist Office.

German :

Der Monat der Lebensmittel hat die Kartoffel! Schließen Sie sich der Amiens Show Patate an und besuchen Sie den Markt Parmentier mit einem Chefkoch!

Entdecken Sie die tausendundeine Art, Kartoffeln zuzubereiten, bei einem Besuch des Marktes am Place Parmentier (das kann man nicht erfinden) mit dem Chefkoch Florian ATTELEYN.

Anschließend gibt es eine kleine Kostprobe, um den Appetit auf das große Picknick im Parc de l’Evêché neben der Kathedrale anzuregen.

Kostenlos mit Reservierung im Office de Tourisme.

Italiano :

Il Mese del Cibo ha il patato! Unitevi ad Amiens Show Patate per un tour gastronomico del mercato Parmentier con uno chef!

Scoprite i mille e uno modi di preparare le patate durante un tour del mercato di Place Parmentier con lo chef Florian ATTELEYN.

La visita sarà seguita da una degustazione per stuzzicare l’appetito prima di un picnic nel Parc de l’Evêché, accanto alla Cattedrale.

Gratuito su prenotazione presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

¡El Mes de la Alimentación ya tiene patata! Acompañe a Amiens Show Patate en una visita gastronómica al mercado de Parmentier con un chef

Descubra las mil y una maneras de preparar las patatas en un recorrido por el mercado de la plaza Parmentier con el chef Florian ATTELEYN.

La visita irá seguida de una degustación para abrir el apetito antes de un picnic en el Parque del Evêché, junto a la Catedral.

Gratuito previa reserva en la Oficina de Turismo.

L’événement Marché aux patates Amiens a été mis à jour le 2025-09-11 par OT D’AMIENS