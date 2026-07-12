Marché aux peintres Erquy
dimanche 2 août 2026 · Erquy
Informations pratiques
Erquy
Marché aux peintres
Boulevard de la Mer Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Marché aux peintres organisé par l’association « La Palette ».
Cette année, le site d’exposition choisi est le boulevard de la mer à Erquy (entre la rue de Gaulle et la rue du Port). C’est un lieu de promenade incontournable qui permet aux peintres d’exposer dans un cadre magnifique de cette baie en forme d’arc.
Un emplacement de 5 mètres de large sera réservé pour chaque exposant.
Libre accès, tout public et gratuit.
Pour les exposants inscriptions auprès de l’association La Palette. Fiche d’inscription à télécharger. .
Boulevard de la Mer Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 17 05 12 36
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English :
L’événement Marché aux peintres Erquy a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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