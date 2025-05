Marché aux plantes à Camaret sur mer – Camaret-sur-Mer, 18 mai 2025 10:00, Camaret-sur-Mer.

Finistère

Marché aux plantes à Camaret sur mer Rue du Kermeur Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-05-18 17:00:00

2025-05-18

Marché aux plantes le Dimanche 18 Mai

Grand choix de végétaux d ornements

Plantes grasses

Plantes aromatiques et médicinales

Arbres et arbustes

Etc ….

Proposer par 2 producteurs du Finistère

Conseils en jardinage .

Rue du Kermeur

Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 89 27 58 41

