Marché aux plantes du Kermeur Camaret-sur-Mer
Marché aux plantes du Kermeur Camaret-sur-Mer dimanche 29 mars 2026.
Marché aux plantes du Kermeur
Rue du Kermeur Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Les marchés aux plantes édition 2026 débute à la fin du mois de mars
2 producteurs de végétaux du Finistère (Camaret sur mer et Mespaul) vous propose un large choix de plantes
Arbres, arbustes, plantes vivaces, plantes médicinales, plantes grasses, plantes d intérieur, plantes pour jardin potager, plantes grimpantes
Venez poser vos questions à un jardinier . .
Rue du Kermeur Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 89 27 58 41
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English : Marché aux plantes du Kermeur
L’événement Marché aux plantes du Kermeur Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime