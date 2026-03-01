Marché aux plantes du Kermeur

Rue du Kermeur Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Les marchés aux plantes édition 2026 débute à la fin du mois de mars

2 producteurs de végétaux du Finistère (Camaret sur mer et Mespaul) vous propose un large choix de plantes

Arbres, arbustes, plantes vivaces, plantes médicinales, plantes grasses, plantes d intérieur, plantes pour jardin potager, plantes grimpantes

Venez poser vos questions à un jardinier . .

Rue du Kermeur Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 89 27 58 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché aux plantes du Kermeur

L’événement Marché aux plantes du Kermeur Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime