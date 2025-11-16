Marché aux plantes et produits locaux Musée du Paysan Gascon Toujouse

Musée du Paysan Gascon D143 Toujouse Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-16

« A la sainte Catherine, tout prend racine ! »

Retrouvez les pépiniéristes producteurs EARL Lapèze et EARL d’Argelès pour trouver et retrouver des variétés anciennes de fruitiers, rosiers, vivaces, arbres et arbustes d’ornement.

Des producteurs locaux et artisanaux seront également présent pour cette occasion.

Accueil en continu de 9h à 17h. .

Musée du Paysan Gascon D143 Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11 contact@museepaysangascon.fr

English :

« On Saint Catherine’s Day, everything takes root! »

Join nursery growers EARL Lapèze and EARL d’Argelès to find and rediscover old varieties of fruit trees, roses, perennials, ornamental trees and shrubs.

Local producers and craftsmen will also be on hand for the occasion.

German :

« Am Tag der heiligen Katharina schlägt alles Wurzeln! »

Treffen Sie sich mit den produzierenden Baumschulen EARL Lapèze und EARL d’Argelès, um alte Sorten von Obstbäumen, Rosen, Stauden, Zierbäumen und -sträuchern zu finden und wiederzufinden.

Auch lokale Produzenten und Kunsthandwerker werden anwesend sein.

Italiano :

« Il giorno di Santa Caterina, tutto mette radici!

Unisciti ai vivaisti EARL Lapèze e EARL d’Argelès per trovare e riscoprire antiche varietà di alberi da frutto, rosai, piante perenni, alberi e arbusti ornamentali.

Saranno presenti anche produttori e artigiani locali.

Espanol :

« El día de Santa Catalina, ¡todo echa raíces!

Únase a los viveristas EARL Lapèze y EARL d’Argelès para encontrar y redescubrir antiguas variedades de árboles frutales, rosales, plantas vivaces, árboles ornamentales y arbustos.

También estarán presentes productores y artesanos locales.

