MARCHÉ AUX PLANTES Félines-Termenès
MARCHÉ AUX PLANTES Félines-Termenès samedi 2 mai 2026.
Félines-Termenès
MARCHÉ AUX PLANTES
Félines-Termenès Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02
L’association de développement des Hautes-Corbières vous attend nombreux pour son marché de producteurs !
Un marché de producteurs de plants invite les passionnés de jardinage à découvrir une diversité de végétaux, de fleurs et de conseils avisés pour cultiver avec passion, le tout accompagné de musique.
Pour les plus jeunes, une balade à dos d’âne sera proposée pour les amuser.
Pour le déjeuner, des food trucks seront présents pour vous régaler.
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Félines-Termenès 11330 Aude Occitanie +33 7 84 64 66 05 asso.hcg@gmail.com
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English :
The Hautes-Corbières development association is looking forward to seeing you at its farmers’ market!
A farmers’ market of plants invites gardening enthusiasts to discover a diversity of plants, flowers and advice on how to cultivate with passion, all accompanied by music.
For younger visitors, a donkey ride will be on offer.
For lunch, food trucks will be on hand to treat you.
L’événement MARCHÉ AUX PLANTES Félines-Termenès a été mis à jour le 2026-04-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois