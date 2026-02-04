Marché aux plantes Haguenau

Marché aux plantes

Allée des Peintres Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-28 09:30:00

fin : 2026-04-30 16:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Marché aux plantes 2026. À la vente, différentes variétés de plants de légumes et de fleurs. Ouvert de 9h30 à 12h et 13h30 à 16h. .

Allée des Peintres Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 75 40 saj@centre-harthouse.fr

English :

Plant market 2026. Various varieties of vegetable and flower plants for sale.

