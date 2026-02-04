Marché aux plantes Haguenau
Marché aux plantes Haguenau mardi 28 avril 2026.
Marché aux plantes
Allée des Peintres Haguenau Bas-Rhin
Début : Jeudi 2026-04-28 09:30:00
fin : 2026-04-30 16:00:00
2026-04-28
Marché aux plantes 2026. À la vente, différentes variétés de plants de légumes et de fleurs. Ouvert de 9h30 à 12h et 13h30 à 16h. .
Allée des Peintres Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 75 40 saj@centre-harthouse.fr
English :
Plant market 2026. Various varieties of vegetable and flower plants for sale.
