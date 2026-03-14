Marché aux plantes Itxassou
Marché aux plantes Itxassou vendredi 8 mai 2026.
Marché aux plantes
Place de la mairie Itxassou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Vente de plants (légumes, fleurs), artisanat et exposant de produits locaux. Buvette et restauration sur place. .
Place de la mairie Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
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English : Marché aux plantes
L’événement Marché aux plantes Itxassou a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Pays Basque