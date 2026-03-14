Marché aux plantes

Place de la mairie Itxassou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Vente de plants (légumes, fleurs), artisanat et exposant de produits locaux. Buvette et restauration sur place. .

Place de la mairie Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02

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English : Marché aux plantes

L’événement Marché aux plantes Itxassou a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Pays Basque