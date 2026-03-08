MARCHE AUX PLANTES Lamalou-les-Bains
MARCHE AUX PLANTES Lamalou-les-Bains dimanche 19 avril 2026.
MARCHE AUX PLANTES
26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
2026-04-19
Marché aux plantes De 09H à 18H
organisé par l’association lamalousienne Art-Thérapie de 9h à 18h dans le parc du casino.
Plus d’infos 06 63 92 27 13.
26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 63 92 27 13
English :
Plant market From 09H to 18H
organized by the Lamalousian association Art-Thérapie from 9am to 6pm in the Casino Park.
Further information 06 63 92 27 13.
