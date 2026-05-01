Lanleff

Marché aux plantes

Lanleff Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

L’association le cri des brouettes vous propose une nouvelle édition de la foire aux plantes. Retrouvez, sur le magnifique site du Temple de Lanleff, pépiniéristes et artisans, qui vous présenteront leurs productions. Fleurs, plantes, arbustes, déco de jardin, artisanat. .

Lanleff 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 19 96 65 45

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English :

L’événement Marché aux plantes Lanleff a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol