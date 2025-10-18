Marché aux plantes Maison intergénérations L’Houmeau
Marché aux plantes Maison intergénérations L’Houmeau samedi 18 octobre 2025.
Marché aux plantes
Maison intergénérations Esplanade de la Mairie L’Houmeau Charente-Maritime
Début : 2025-10-18 09:00:00
fin : 2025-10-18 12:30:00
2025-10-18
Le Marché aux plantes de l’association au Bonheur des Jardiniers de l’Houmeau.
Préparez vos plantations pour l’automne !
English : Plant market
Au Bonheur des Jardiniers de l’Houmeau plant market.
Get ready to plant for autumn!
German : Pflanzenmarkt
Der Pflanzenmarkt des Vereins au Bonheur des Jardiniers de l’Houmeau.
Bereiten Sie Ihre Pflanzungen für den Herbst vor!
Italiano :
Il mercato delle piante organizzato dall’associazione Au Bonheur des Jardiniers a L’Houmeau.
Preparatevi a piantare per l’autunno!
Espanol : Mercado de plantas
Mercado de plantas organizado por la asociación Au Bonheur des Jardiniers en L’Houmeau.
¡Prepárese para plantar en otoño!
