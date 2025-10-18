Marché aux plantes Maison intergénérations L’Houmeau

Marché aux plantes Maison intergénérations L’Houmeau samedi 18 octobre 2025.

Marché aux plantes

Maison intergénérations Esplanade de la Mairie L’Houmeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 12:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Le Marché aux plantes de l’association au Bonheur des Jardiniers de l’Houmeau.

Préparez vos plantations pour l’automne !

.

Maison intergénérations Esplanade de la Mairie L’Houmeau 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 15 30 60

English : Plant market

Au Bonheur des Jardiniers de l’Houmeau plant market.

Get ready to plant for autumn!

German : Pflanzenmarkt

Der Pflanzenmarkt des Vereins au Bonheur des Jardiniers de l’Houmeau.

Bereiten Sie Ihre Pflanzungen für den Herbst vor!

Italiano :

Il mercato delle piante organizzato dall’associazione Au Bonheur des Jardiniers a L’Houmeau.

Preparatevi a piantare per l’autunno!

Espanol : Mercado de plantas

Mercado de plantas organizado por la asociación Au Bonheur des Jardiniers en L’Houmeau.

¡Prepárese para plantar en otoño!

L’événement Marché aux plantes L’Houmeau a été mis à jour le 2025-10-08 par Nous La Rochelle