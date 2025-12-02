Marché aux plantes Mulhouse

Marché aux plantes

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le temps d’un week-end, le Parc zoologique et botanique de Mulhouse devient le lieu de rendez-vous de tous les amoureux du jardin en quête de convivialité, de plantes et de savoir-faire. Dénichez les plantes qui embelliront vos jardins balcons et profitez des nombreuses animations proposées ! Tarif unique à 8,50€.

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 65 65 zoo@mulhouse-alsace.fr

English :

For one weekend, Mulhouse?s Botanical and Zoological Park becomes the meeting place for all garden lovers in search of conviviality, plants and know-how. Discover the plants that will embellish your gardens and balconies, and take advantage of the many events on offer! Single price: 8.50?

