Marché aux plantes Plurien
Marché aux plantes Plurien jeudi 14 mai 2026.
Marché aux plantes
Centre bourg Plurien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Traditionnel rendez-vous printanier du marché aux plantes organisé par Plurien S’Anime. Plurien accueillera une petite vingtaine d’exposants et d’artisans du jardin, qui viendront égayer le centre bourg. .
Centre bourg Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 32 48 95
