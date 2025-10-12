Marché aux Plantes Victor Thuillat Rue Théophile Gautier Limoges

Marché aux Plantes Victor Thuillat

Rue Théophile Gautier Parc Victor Thuillat Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Sur place, de nombreux pépiniéristes, horticulteurs, artisans et associations seront présents pour partager leur expérience, leur passion et leur savoir-faire à travers de nombreux conseils pratiques.

Des interventions et animations sont également proposées tout au long de la journée

– Visite guidée du parc à 15h avec un agent de la direction des espaces publics et un guide conférencier de Ville d’arts et d’histoire.

– Venez prendre conseils et poser vos questions au stand de la direction des espaces publics et de la mission patrimoine naturel ;question sur le patrimoine arboré de la ville, sur les milieu naturels ,sur le maraichage.

– Grimpe d’arbres par la direction des sports de la ville. .

Rue Théophile Gautier Parc Victor Thuillat Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 62 67

