Marché aux plants

Place de la République Vatan Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 13:00:00

Date(s) :

2026-05-10

L’association Vatan en Fête vous convie à son marché aux plants le dimanche 10 mai 2026.

À l’approche des beaux jours et de la saison des plantations, cet événement sera l’occasion idéale pour les passionnés de jardinage, les amateurs de fleurs et les curieux de venir découvrir les plants.

Venez nombreux profiter de ce marché aux plants et faire le plein de verdure pour votre jardin ! Rendez-vous Place de la République de 8h à 13h. .

Place de la République Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 50 31 55 22

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English :

The Vatan en Fête association invites you to its plant market on Sunday May 12, 2024.

L’événement Marché aux plants Vatan a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Champs d’Amour