Marché aux potirons Le Blanc

Marché aux potirons Le Blanc dimanche 5 octobre 2025.

Marché aux potirons

Place du Champ de Foire Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Le Lion’s Club du Blanc organise la foire aux potirons et réuni comme chaque année à l’automne les amateurs de cucurbitacées.

Dans le magnifique décor du Château Naillac, une exposition artisanale ainsi qu’un marché de producteurs sont organisés par Le Lions Club. Restauration possible sur place. Vente de cucurbitacées. Les bénéfices récoltés seront au profit de l’association enfants et santé. .

Place du Champ de Foire Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 57 18 85 99

English :

The Lion’s Club du Blanc organizes the pumpkin fair, bringing together cucurbit lovers every autumn.

German :

Der Lion’s Club du Blanc organisiert den Kürbismarkt und versammelt wie jedes Jahr im Herbst die Liebhaber der Kürbisgewächse.

Italiano :

Il Lion’s Club du Blanc organizza la fiera della zucca, che riunisce tutti gli amanti delle cucurbitacee.

Espanol :

El Lion’s Club du Blanc organiza la feria de la calabaza, que reúne a todos los amantes de las cucurbitáceas.

L’événement Marché aux potirons Le Blanc a été mis à jour le 2025-09-05 par Destination Brenne