Marché aux produits de bouche et créateurs Cambo-les-Bains

Rue Chiquito Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Venez flâner au cœur des allées du marché de Cambo-les-Bains.
Découvrez les étals généreux de nos producteurs locaux fruits et légumes de saison, charcuteries artisanales, fromages affinés… Goûtez aux saveurs authentiques du terroir et laissez-vous tenter par les créations uniques de nos artisans locaux. Tous les vendredis, de 8h à 13h, c’est le rendez-vous incontournable des gourmands et des curieux ! .
Rue Chiquito Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 74 30 contact@mairie-cambolesbains.fr
